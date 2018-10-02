В Госдепе считают, что Россия виновата в утечке ядерных материалов на черный рынок

02.10.2018 09:53



Россия представляет угрозу для программы МАГАТЭ Incident and Trafficking Database. Как передает РИА Новости, об этом заявил помощник госсекретаря США Кристофер Форд (отвечает за международную безопасность). По его словам, угроза исходит из-за дела Литвиненко.

Форд отметил, что имеется в виду программа по отслеживанию инцидентов и незаконному обороту ядерных материалов . По его словам, она «единственная в мире, которая пытается вести учет радиоактивных и ядерных материалов, находящихся не под контролем». Однако недавно в программе оказались сведения о том, что Кремль использовал радиоактивный полоний, чтобы отравить Литвиненко.