Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
02 ОКТ, 11:17 МСК
USD (ЦБ)    65,5745
EUR (ЦБ)    75,9877

02 ОКТ, 11:17 МСК
USD (ЦБ)    65,5745
EUR (ЦБ)    75,9877

В Госдепе считают, что Россия виновата в утечке ядерных материалов на черный рынок

02.10.2018 09:53
В Госдепе считают, что Россия виновата в утечке ядерных материалов на черный рынок

Россия представляет угрозу для программы МАГАТЭ Incident and Trafficking Database. Как передает РИА Новости, об этом заявил помощник госсекретаря США Кристофер Форд (отвечает за международную безопасность). По его словам, угроза исходит из-за дела Литвиненко.

Форд отметил, что имеется в виду программа по отслеживанию инцидентов и незаконному обороту ядерных материалов . По его словам, она «единственная в мире, которая пытается вести учет радиоактивных и ядерных материалов, находящихся не под контролем». Однако недавно в программе оказались сведения о том, что Кремль использовал радиоактивный полоний, чтобы отравить Литвиненко.

✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

После санкций и эмбарго: как сельское хозяйство в России пережило подъем и один неурожай

После санкций и эмбарго: как сельское хозяйство в России пережило подъем и один неурожай
Экономика

«Валютный голод». Зачем Россия завозит миллиарды долларов и евро наличными

«Валютный голод». Зачем Россия завозит миллиарды долларов и евро наличными
Интервью и комментарии 1

Благие прогнозы Минэкономразвития до 2024 года. Что не так с экономическими ожиданиями правительства

Благие прогнозы Минэкономразвития до 2024 года. Что не так с экономическими ожиданиями правительства
Экономика 1

Продолжительность жизни будет неуклонно расти, говорят ученые. А нужно ли нам это?

Продолжительность жизни будет неуклонно расти, говорят ученые. А нужно ли нам это?
Наука и технологии 2

«Либо с Россией, либо с США». Что значат санкции США против Китая за российское вооружение

«Либо с Россией, либо с США». Что значат санкции США против Китая за российское вооружение
Интервью и комментарии

Поцеловать Бога в пятку. Зачем мы ищем себе кумиров для подражания

Поцеловать Бога в пятку. Зачем мы ищем себе кумиров для подражания
Бизнес и психология 1

Узнай, страна

В Тамбовской области благодаря открытию перинатального центра снизилась младенческая смертность

В Тамбовской области благодаря открытию перинатального центра снизилась младенческая смертность

В Свердловской области открылись производства в новом индустриальном парке «Богословский»

В Свердловской области открылись производства в новом индустриальном парке «Богословский»

В Крыму создали асфальтобетонный завод для строительства первой очереди трассы Симферополь - Евпатор

В Крыму создали асфальтобетонный завод для строительства первой очереди трассы Симферополь - Евпатор

Тамбовская область вошла в число лучших регионов страны по организации призыва

Тамбовская область вошла в число лучших регионов страны по организации призыва

Новости СМИ

Новости дня

10:42 Глава украинского «Нафтогаза» заявил об угрозе от запуска второй нитки «Турецкого потока» Глава украинского «Нафтогаза» заявил об угрозе от запуска второй нитки «Турецкого потока»
Госдолг США достиг рекордных 21,5 трлн долларов, нефть дорожает на глазах и другие новости вторника
Госдолг США достиг рекордных 21,5 трлн долларов, нефть дорожает на глазах и другие новости вторника
10:17 Первые летные испытания баллистической ракеты «Сармат» запланированы на начало 2019 года Первые летные испытания баллистической ракеты «Сармат» запланированы на начало 2019 года
09:24 Нефть Brent превысила отметку в $85 за баррель Нефть Brent превысила отметку в $85 за баррель
09:02 Китай требует, чтобы США прекратили провокации в Южно-Китайском море Китай требует, чтобы США прекратили провокации в Южно-Китайском море
08:34 Япония объявила новый состав правительства Япония объявила новый состав правительства
07:54 Музей отвратительной еды появится в Швеции Музей отвратительной еды появится в Швеции
По Крымскому мосту началось грузовое движение, вступил в силу «закон Яровой» и другие новости понедельника
По Крымскому мосту началось грузовое движение, вступил в силу «закон Яровой» и другие новости понедельника
07:34 Владимир Путин обошел Дональда Трампа в рейтинге мирового доверия Владимир Путин обошел Дональда Трампа в рейтинге мирового доверия

Узнай, страна!

08:34 В Тамбовской области благодаря открытию перинатального центра снизилась младенческая смертность В Тамбовской области благодаря открытию перинатального центра снизилась младенческая смертность
«Обречены на низкую пенсию». Откажется ли правительство от балльной пенсионной формулы?
«Обречены на низкую пенсию». Откажется ли правительство от балльной пенсионной формулы?
01 ОКТ, 16:45 В Свердловской области открылись производства в новом индустриальном парке «Богословский» В Свердловской области открылись производства в новом индустриальном парке «Богословский»
01 ОКТ, 16:25 В Крыму создали асфальтобетонный завод для строительства первой очереди трассы Симферополь - Евпатор В Крыму создали асфальтобетонный завод для строительства первой очереди трассы Симферополь - Евпатор
01 ОКТ, 15:13 В Ульяновске прошел четвертый форум "РИФ.Технологии" В Ульяновске прошел четвертый форум "РИФ.Технологии"
28 СЕН, 14:23 Туристическая отрасль в Курской области уверенно развивается Туристическая отрасль в Курской области уверенно развивается
26 СЕН, 16:46 В ЕАО проходят обучение эксперты регионального чемпионата "Абилимпикс" В ЕАО проходят обучение эксперты регионального чемпионата "Абилимпикс"
«Приурочили покушение к приезду дочери». Третий подозреваемый появился в деле Скрипалей
«Приурочили покушение к приезду дочери». Третий подозреваемый появился в деле Скрипалей
25 СЕН, 12:39 В рамках «Федерального десанта» прошло обсуждение инвестиционного климата регионов Сибири В рамках «Федерального десанта» прошло обсуждение инвестиционного климата регионов Сибири

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter