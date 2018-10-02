Владимир Путин обошел Дональда Трампа в рейтинге мирового доверия

02.10.2018 07:34



Вашингтонский исследовательский центр Pew Research Center провел опрос населения в 25 странах, которые представляли пять континентов. Так, порядка 26 тыс. человек отвечали на вопрос об оказываемом ими доверии мировым лидерам, пишет ТАСС. Первое место в рейтинге принадлежит канцлеру Германии Ангеле Меркель. Ее рейтинг доверия составляет 52%. Далее следует председатель КНР Си Цзиньпин (34%). На третьем месте с 30% президент России Владимир Путин, а вот доверия мировой общественности к американскому лидеру Дональду Трампу составляет 27%.