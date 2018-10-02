В России могут ввести социальную норму энергопотребления для населения

02.10.2018 05:56



В России могут провести еще одну непопулярную реформу, на этот раз в сфере энергетики. Так, как стало известно "Коммерсанту", принято решение ввести социальную норму потребления энергии для населения, которая предусматривает оплату электроэнергии по базовому тарифу при потреблении до 300 киловатт-час на домохозяйство. При превышении данной нормы в пределах 500 киловатт-час, электроэнергия будет оплачиваться по повышенному тарифу, а все, что сверху - по тарифу экономически обоснованному.

Министерство экономического развития РФ и Министерство энергетики России положительно отнеслись к проведению реформы, также, как и вице-премьер Дмитрий Козак. Теперь, в срок до 15 января 2019 года, профильные ведомства должны будут внести нормативные документы по данному вопросу на рассмотрение в правительство РФ.