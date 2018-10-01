Запущены первые два блока крымских ТЭС

01.10.2018 22:18



С 1 октября начали полноценную работу первые блоки Таврической и Балаклавской ТЭС, которые поставляют электроэнергию на Крымский полуостров, пишет РИА Новости. Об этом, в рамках доклада о подготовке к отопительному сезону, заявил заместитель министра энергетики РФ Андрей Черезов. По его словам, порядка 500 МВт мощности поступает в Крым от обеих станций, помимо той электроэнергии, которая передается на полуостров по энергомосту.