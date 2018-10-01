Киселева шантажировали статьей о доме в Коктебеле

01.10.2018 19:48



Против автора статьи о доме в Крыму генерального директора "Россия сегодня" и ведущего программы "Вести недели" Дмитрия Киселева подано заявление в полицию. Об этом сообщил сам Киселев корреспонденту РБК. По его словам, Владимир Мазурин, который сочинил статью используя недостоверные сведения, является мошенником. Ранее, Мазурин присылал данный материал Дмитрию Киселеву с требованием выплатить ему определенную сумму, чтобы статья не была напечатана. Киселев еще до выхода данной публикации обратился в правоохранительные органы.

Сам Владимир Мазурин дал интервью "Новой газете" и "Дождю". По его словам, его статья вышла в газете "Город 24", весь тираж которой был изъят после "звонка из Москвы". Также, из-за публикации была уволена главный редактор издания Елена Войтова. В материале шла речь о доме Дмитрия Киселева, построенном в Коктебеле, стоимость которого оценивается в 200 млн рублей.

Вместе с тем, еще в 2006 году Киселев рассказывал о постройке своего дома "в очень красивом месте". Но, по его словам, строительство обошлось ему в серьезную сумму, так как дом, размером в 130 кв.метров, находится в районе оползня. Строителям пришлось проводить дорогостоящие работы по укреплению почв, и чтобы оплатить их Дмитрию Киселеву пришлось взять "огромный кредит" и заложить московский дом.