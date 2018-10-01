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В Киеве заявили, что Лондон присоединился к резолюции по миротворцам

01.10.2018 14:08
В Киеве заявили, что Лондон присоединился к резолюции по миротворцам

Британская сторона подержала резолюцию о введении миротворческой миссии ООН в Донбасс, которую ранее подготовили США, Украина, Германия и Франция. Как передает РИА Новости, с таким заявлением выступила представитель президента Украины в Раде Ирина Луценко.

Напомним, что ранее украинский глава Порошенко демонстративно заявлял, что у Украины, США, Германии и Франции существует настолько общее видение миротворческой миссии для Донбасса, что стороны «практически готовы вносить совместную резолюцию на рассмотрение Совбеза ООН».

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