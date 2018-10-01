В России прошли испытания новой авиабомбы «Дрель»

01.10.2018 12:28



В России испытали новую авиабомбу «Дрель», о чем Интерфаксу рассказал замгендиректора концерна «Техмаш» (входит в «Ростех») Александр Кочкин. Он также отметил, что заявленные характеристики бомбы во время государственных испытаний были успешно подтверждены.

«Испытания проходят по плану. Пока она подтверждает свои характеристики, поэтому у нас нет никаких опасений по поводу успешного завершения испытаний», - подчеркнул Александр Кочкин.