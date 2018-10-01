В Барселоне и Льейде сторонники независимости Каталонии перекрыли улицы

01.10.2018 12:02



Сторонники независимости Каталонии в годовщину референдума о независимости устроили акции протеста. Как передает РИА Новости, в подтверждение этому факту организация «Комитеты защиты республики» разместила в Twitter фотоснимки, которые запечатлели перекрытые железнодорожные пути на вокзале в Жироне.

Однако, как стало известно позднее, движение было восстановлено.

Также сообщается о перекрытой трассе AP-7,которая находится в районе Ванделлос и Оспиталет де Инфант (направление Таррагоны). Участники протестных акций заблокировали центральные улицы Барселоны и Льейды.