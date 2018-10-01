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Корабли Тихоокеанского флота отправились в дальний поход

01.10.2018 09:21
Корабли Тихоокеанского флота отправились в дальний поход

Корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) в этот понедельник покинули Владивосток и начали выполнение задач, связанных с дальним походом в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Как передает РИА Новости, информация об этом поступила от представителя пресс-службы ВВО по ТОФ Николая Воскресенского. Сообщается, что в корабельный отряд, который отправился на выполнение задач, вошли три судна: флагман Тихоокеанского флота ордена Нахимова ракетный крейсер «Варяг», большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» и большой морской танкер «Борис Бутома».

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