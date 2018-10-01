Минпромторг планирует снять запрет на ночную продажу пива

01.10.2018 06:59



Для того, чтобы поддержать алюминиевую промышленность России, а также отраслевые компании, попавшие под санкции США, в Министерстве промышленности и торговли разработали новый законопроект, пишет Коммерсант. В соответствии с ним, планируется разрешить продажу пивной продукции в алюминиевых банках в нестационарной рознице и в ночное время. Этот законопроект уже поддержали пивовары, но он не нашел поддержки у ФАС, которая заявляет о том, что данные действия будут ущемлять права производителей, выпускающих свою продукцию в другой таре.