Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
01 ОКТ, 00:51 МСК
USD (ЦБ)    65,5906
EUR (ЦБ)    76,2294

01 ОКТ, 00:51 МСК
USD (ЦБ)    65,5906
EUR (ЦБ)    76,2294

Порошенко рассказал, за что благодарен президенту РФ

30.09.2018 23:59
Порошенко рассказал, за что благодарен президенту РФ

Президент Украины Петр Порошенко во время своего выступления в эфире американского телеканала CNN сообщил о том, что благодарен президенту Российской Федерации Владимиру Путину за то, что тот помог сделать Украину «более европейской страной».

Глава украинского государства отметил, что если в 2013 г. евроинтеграцию Украины поддерживали лишь 33% населения, то в настоящее время - 74%.

«…Поэтому спасибо, господин Путин, за то, что сделали мою страну намного более европейской и готовой защищать европейские и трансатлантические ценности», - сказал украинский лидер.

Он также выразил уверенность в том, что его страна больше никогда не вернется в Российскую империю, пишет агентство РИА Новости.

Петр Порошенко заявил, что Украина – это восточный фланг НАТО
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Продолжительность жизни будет неуклонно расти, говорят ученые. А нужно ли нам это?

Продолжительность жизни будет неуклонно расти, говорят ученые. А нужно ли нам это?
Наука и технологии 1

«Либо с Россией, либо с США». Что значат санкции США против Китая за российское вооружение

«Либо с Россией, либо с США». Что значат санкции США против Китая за российское вооружение
Интервью и комментарии

Поцеловать Бога в пятку. Зачем мы ищем себе кумиров для подражания

Поцеловать Бога в пятку. Зачем мы ищем себе кумиров для подражания
Бизнес и психология 1

Apple стоит больше, чем вся экономика России. Как такое может быть

Apple стоит больше, чем вся экономика России. Как такое может быть
Экономика 5

«Согласимся, что это утопия». Сможет ли Россия отказаться от доллара?

«Согласимся, что это утопия». Сможет ли Россия отказаться от доллара?
Интервью и комментарии 6

«Одно пальто на 75 женщин, одна юбка – на 25». В чем неконкурентоспособность легкой промышленности России

«Одно пальто на 75 женщин, одна юбка – на 25». В чем неконкурентоспособность легкой промышленности России
Экономика 4

Узнай, страна

Российские регионы прожили неделю под знаком трех «И» - инновации, импортозамещение, инфраструктура

Российские регионы прожили неделю под знаком трех «И» - инновации, импортозамещение, инфраструктура

Князь Монако провел тест-драйв катера «Риф 75 «Брат» ростовского судостроительного завода

Князь Монако провел тест-драйв катера «Риф 75 «Брат» ростовского судостроительного завода

Во Владимирской области участники акции «Солдатский лес» высадили тысячу саженцев сосны

Во Владимирской области участники акции «Солдатский лес» высадили тысячу саженцев сосны

В Туле запустили производство металлических порошков для наплавки, напыления и аддитивных технологий

В Туле запустили производство металлических порошков для наплавки, напыления и аддитивных технологий

Новости СМИ

Новости дня

30 СЕН, 23:15 Конкурс красоты «Мисс Финляндия - 2018» выиграла девушка с русскими корнями Конкурс красоты «Мисс Финляндия - 2018» выиграла девушка с русскими корнями
«Обречены на низкую пенсию». Откажется ли правительство от балльной пенсионной формулы?
«Обречены на низкую пенсию». Откажется ли правительство от балльной пенсионной формулы?
30 СЕН, 15:09 Учёные рассказали о неизвестном металле НЛО с внеземной структурой Учёные рассказали о неизвестном металле НЛО с внеземной структурой
30 СЕН, 11:03 Ученые озадачены загадочными огнями в небе Ученые озадачены загадочными огнями в небе
30 СЕН, 10:01 Илона Маска вынудили покинуть должность председателя правления Tesla Илона Маска вынудили покинуть должность председателя правления Tesla
30 СЕН, 09:34 Президент Сербии будет просить поддержки у Путина по ситуации в Косово Президент Сербии будет просить поддержки у Путина по ситуации в Косово
30 СЕН, 09:21 Власти назвали сумму, выплаченную при увольнении воронежскому замгубернатора Власти назвали сумму, выплаченную при увольнении воронежскому замгубернатора
«Приурочили покушение к приезду дочери». Третий подозреваемый появился в деле Скрипалей
«Приурочили покушение к приезду дочери». Третий подозреваемый появился в деле Скрипалей
30 СЕН, 09:03 В США допустили возможность морской блокады России‍ В США допустили возможность морской блокады России‍

Узнай, страна!

29 СЕН, 20:03 Российские регионы прожили неделю под знаком трех «И» - инновации, импортозамещение, инфраструктура Российские регионы прожили неделю под знаком трех «И» - инновации, импортозамещение, инфраструктура
69 тысяч рублей за место в очереди на покупку нового iPhone, Ford теряет миллиарды из-за Трампа и другие новости пятницы
69 тысяч рублей за место в очереди на покупку нового iPhone, Ford теряет миллиарды из-за Трампа и другие новости пятницы
29 СЕН, 16:03 Князь Монако провел тест-драйв катера «Риф 75 «Брат» ростовского судостроительного завода Князь Монако провел тест-драйв катера «Риф 75 «Брат» ростовского судостроительного завода
29 СЕН, 15:27 Во Владимирской области участники акции «Солдатский лес» высадили тысячу саженцев сосны Во Владимирской области участники акции «Солдатский лес» высадили тысячу саженцев сосны
28 СЕН, 14:23 Туристическая отрасль в Курской области уверенно развивается Туристическая отрасль в Курской области уверенно развивается
27 СЕН, 11:37 Сегодня Тамбовщина отмечает свой День рождения Сегодня Тамбовщина отмечает свой День рождения
26 СЕН, 16:46 В ЕАО проходят обучение эксперты регионального чемпионата "Абилимпикс" В ЕАО проходят обучение эксперты регионального чемпионата "Абилимпикс"
Украина теряет доверие. Получит ли Киев кредит от МВФ
Украина теряет доверие. Получит ли Киев кредит от МВФ
25 СЕН, 12:39 В рамках «Федерального десанта» прошло обсуждение инвестиционного климата регионов Сибири В рамках «Федерального десанта» прошло обсуждение инвестиционного климата регионов Сибири

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter