Порошенко рассказал, за что благодарен президенту РФ

30.09.2018 23:59



Президент Украины Петр Порошенко во время своего выступления в эфире американского телеканала CNN сообщил о том, что благодарен президенту Российской Федерации Владимиру Путину за то, что тот помог сделать Украину «более европейской страной».

Глава украинского государства отметил, что если в 2013 г. евроинтеграцию Украины поддерживали лишь 33% населения, то в настоящее время - 74%.

«…Поэтому спасибо, господин Путин, за то, что сделали мою страну намного более европейской и готовой защищать европейские и трансатлантические ценности», - сказал украинский лидер.

Он также выразил уверенность в том, что его страна больше никогда не вернется в Российскую империю, пишет агентство РИА Новости.