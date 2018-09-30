Конкурс красоты «Мисс Финляндия - 2018» выиграла девушка с русскими корнями

30.09.2018 23:15



В Финляндии 29 сентября прошел конкурс красоты «Мисс Финляндия». Победительницей конкурса стала 23-летняя жительница Хельсинки Алина Воронкова. У девушки оказались русские корни. Отец Алины - русский, а мама - ингерманландская финка. Как сообщила победительница конкурса, в их семье принято общаться на русском языке.

Mtv.fi сообщает, что из-за своих корней в школе Алина не раз подвергалась нападкам со стороны учеников, но это лишь закалило ее характер. В интервью изданию Iltalehti девушка рассказала о том, что хочет повлиять на проблему травли в школах в течение ее года в статусе «Мисс Финляндия».