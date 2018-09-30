В США допустили возможность морской блокады России‍

30.09.2018 09:03



Министр внутренних дел США Райан Зинке заявил, что Соединенные штаты могут организовать морскую блокаду России для того, чтобы перекрыть поставки российских энергоресурсов на Ближний Восток, пишет РИА Новости. Также, Зинке отметил, что для решения данного вопроса есть более предпочтительный экономический вариант, который заключается в вытеснении российских нефти и газа с ближневосточного рынка. По его словам, США могут это сделать, так как являются крупнейшими производителями энергоресурсов в мире.