Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
29 СЕН, 14:46 МСК
USD (ЦБ)    65,5906
EUR (ЦБ)    76,2294

29 СЕН, 14:46 МСК
USD (ЦБ)    65,5906
EUR (ЦБ)    76,2294

Новое «смертоносное оружие» российских хакеров

29.09.2018 13:56
Новое «смертоносное оружие» российских хакеров

Спецслужбами России тайно создана новая вирусная программа, которую совершенно не представляется возможным удалить с компьютера, сообщает Daily Beast, указывая в качестве источника отчет компании ESET на конференции по безопасности «Blue Hat».

По заверению издательства, авторами компьютерной вирусной программы является объединение хакеров «Fancy Bear», предположительно связанное с российской разведкой. Новый вирус разработан на базе кода шпионской программы, созданной в 2015 году еще одной группой хакеров «Hacking Team». Российские хакеры одолжили код и адаптировали его под свои цели и задачи.

В Microsoft заявили, что российские хакеры пытаются повлиять на выборы в Конгресс США
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Продолжительность жизни будет неуклонно расти, говорят ученые. А нужно ли нам это?

Продолжительность жизни будет неуклонно расти, говорят ученые. А нужно ли нам это?
Наука и технологии

«Либо с Россией, либо с США». Что значат санкции США против Китая за российское вооружение

«Либо с Россией, либо с США». Что значат санкции США против Китая за российское вооружение
Интервью и комментарии

Поцеловать Бога в пятку. Зачем мы ищем себе кумиров для подражания

Поцеловать Бога в пятку. Зачем мы ищем себе кумиров для подражания
Бизнес и психология 1

Apple стоит больше, чем вся экономика России. Как такое может быть

Apple стоит больше, чем вся экономика России. Как такое может быть
Экономика 5

«Согласимся, что это утопия». Сможет ли Россия отказаться от доллара?

«Согласимся, что это утопия». Сможет ли Россия отказаться от доллара?
Интервью и комментарии 5

«Одно пальто на 75 женщин, одна юбка – на 25». В чем неконкурентоспособность легкой промышленности России

«Одно пальто на 75 женщин, одна юбка – на 25». В чем неконкурентоспособность легкой промышленности России
Экономика 4

Узнай, страна

В Туле запустили производство металлических порошков для наплавки, напыления и аддитивных технологий

В Туле запустили производство металлических порошков для наплавки, напыления и аддитивных технологий

В Волгодонске ввели в промышленную эксплуатацию четвертый энергоблок Ростовской АЭС

В Волгодонске ввели в промышленную эксплуатацию четвертый энергоблок Ростовской АЭС

В Ярославской области дали старт строительству завода газопоршневых и дизельных электростанций

В Ярославской области дали старт строительству завода газопоршневых и дизельных электростанций

В Белгородской области открыли электротехнический завод на месте животноводческого комплекса

В Белгородской области открыли электротехнический завод на месте животноводческого комплекса

Новости СМИ

Новости дня

13:48 Россиян больше волнует рост цен на мясо, чем на бензин Россиян больше волнует рост цен на мясо, чем на бензин
«Обречены на низкую пенсию». Откажется ли правительство от балльной пенсионной формулы?
«Обречены на низкую пенсию». Откажется ли правительство от балльной пенсионной формулы?
13:27 В Индонезии в результате цунами погибло более 380 человек В Индонезии в результате цунами погибло более 380 человек
09:47 Россия начала поставки С-300 в Сирию Россия начала поставки С-300 в Сирию
09:33 Венгрия прокомментировала стягивание Киевом войск к своей границе Венгрия прокомментировала стягивание Киевом войск к своей границе
09:13 В Южной Корее задержано российское судно "Севастополь" В Южной Корее задержано российское судно "Севастополь"
07:55 Экспериментальная марсианская грязь: $20 за килограмм, плюс доставка Экспериментальная марсианская грязь: $20 за килограмм, плюс доставка
«Приурочили покушение к приезду дочери». Третий подозреваемый появился в деле Скрипалей
«Приурочили покушение к приезду дочери». Третий подозреваемый появился в деле Скрипалей
07:28 У Елизаветы II есть искусственная рука У Елизаветы II есть искусственная рука

Узнай, страна!

13:21 В Туле запустили производство металлических порошков для наплавки, напыления и аддитивных технологий В Туле запустили производство металлических порошков для наплавки, напыления и аддитивных технологий
69 тысяч рублей за место в очереди на покупку нового iPhone, Ford теряет миллиарды из-за Трампа и другие новости пятницы
69 тысяч рублей за место в очереди на покупку нового iPhone, Ford теряет миллиарды из-за Трампа и другие новости пятницы
11:43 В Волгодонске ввели в промышленную эксплуатацию четвертый энергоблок Ростовской АЭС В Волгодонске ввели в промышленную эксплуатацию четвертый энергоблок Ростовской АЭС
11:40 В Ярославской области дали старт строительству завода газопоршневых и дизельных электростанций В Ярославской области дали старт строительству завода газопоршневых и дизельных электростанций
28 СЕН, 14:23 Туристическая отрасль в Курской области уверенно развивается Туристическая отрасль в Курской области уверенно развивается
27 СЕН, 11:37 Сегодня Тамбовщина отмечает свой День рождения Сегодня Тамбовщина отмечает свой День рождения
26 СЕН, 16:46 В ЕАО проходят обучение эксперты регионального чемпионата "Абилимпикс" В ЕАО проходят обучение эксперты регионального чемпионата "Абилимпикс"
Украина теряет доверие. Получит ли Киев кредит от МВФ
Украина теряет доверие. Получит ли Киев кредит от МВФ
25 СЕН, 12:39 В рамках «Федерального десанта» прошло обсуждение инвестиционного климата регионов Сибири В рамках «Федерального десанта» прошло обсуждение инвестиционного климата регионов Сибири

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter