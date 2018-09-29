Новое «смертоносное оружие» российских хакеров

29.09.2018 13:56



Спецслужбами России тайно создана новая вирусная программа, которую совершенно не представляется возможным удалить с компьютера, сообщает Daily Beast, указывая в качестве источника отчет компании ESET на конференции по безопасности «Blue Hat».

По заверению издательства, авторами компьютерной вирусной программы является объединение хакеров «Fancy Bear», предположительно связанное с российской разведкой. Новый вирус разработан на базе кода шпионской программы, созданной в 2015 году еще одной группой хакеров «Hacking Team». Российские хакеры одолжили код и адаптировали его под свои цели и задачи.