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Россиян больше волнует рост цен на мясо, чем на бензин

29.09.2018 13:48
Россиян больше волнует рост цен на мясо, чем на бензин

Согласно информации статистического исследования "инФОМ", выполненного по поручению Центрального банка РФ, взлет ценовых тарифов на мясо скота и птицы беспокоил граждан РФ в сентябре гораздо серьёзнее, чем рост цен на автомобильное топливо, пишет ТАСС.

Так, согласно комментариям Банка России "Инфляционные ожидания и потребительские настроения населения" за сентябрь текущего года, автомобильное топливо перестало быть наиболее часто упоминаемым товаром, но по-прежнему остается на втором месте. Первое место опрошенные россияне отдали ценам на мясо скота и птицы (41% респондентов). По мнению специалистов ЦБ, текущий взлет цен на мясную продукцию может стать еще одним фактором, формирующим рост инфляционных предположений населения в последующие несколько месяцев.

В целом, опираясь на данные опроса "инФОМ", инфляционные ожидания россиян в сентябре возросли до отметки в 10,1%, по сравнению с 9,9% в августе.

В Минсельхозе не увидели значительного повышения цен на мясо
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