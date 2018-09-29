Саакашвили пригрозил Порошенко судом за госизмену

29.09.2018 07:14



Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили и бывший глава Одесской области Украины дал интервью телеканалу NewsOne. Политик заявил, что действующего украинского президента Петра Порошенко необходимо судить за государственную измену. По его словам, это необходимо сделать, так как Порошенко продал свою страну и свой народ за несколько миллиардов долларов, а свое президентство использовал для грабежа населения Украины и личного обогащения.