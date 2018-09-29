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Саакашвили пригрозил Порошенко судом за госизмену

29.09.2018 07:14
Саакашвили пригрозил Порошенко судом за госизмену

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили и бывший глава Одесской области Украины дал интервью телеканалу NewsOne. Политик заявил, что действующего украинского президента Петра Порошенко необходимо судить за государственную измену. По его словам, это необходимо сделать, так как Порошенко продал свою страну и свой народ за несколько миллиардов долларов, а свое президентство использовал для грабежа населения Украины и личного обогащения.

"Он мог бы стать более великим, чем Мазепа или Хмельницкий. Он мог бы стать новым Черчиллем Европы. Я верил в его амбицию, а у него одна амбиция — лавочника с бессарабского привоза", - заявил Саакашвили.

Саакашвили назвал условия своего возвращения на Украину
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