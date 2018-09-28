Алина Загитова бьет все рекорды

28.09.2018 20:44



Российская фигуристка в одиночном катании, чемпионка Олимпийских игр в Пхенчхане Алина Загитова установила два новых мировых рекорда, добавив их к своему предыдущему достижению, пишет ТАСС. Так, во время проката короткой программы Загитова получила 79,93 бала, что стало ее первым мировым рекордом на турнире Nebelhorn Trophy в немецком Оберстдорфе. А сегодня, в произвольной программе юная фигуристка набрала наивысшие баллы как за сам прокат (158,5 балла), так и по общей сумме двух программ (238,43 балла), став абсолютной мировой рекордсменкой.

Второе место в турнире принадлежит японской спортсменке Маи Михару (209,22 балла), третье место заняла бельгийка Луна Хендрикс (204,16 балла).