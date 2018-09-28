В России стартовали продажи новых айфонов

28.09.2018 13:18



В России стартовали продажи новых смартфонов Apple. Речь идет о моделях iPhone Xs Max, iPhone Xs и iPhone Xr, стоимость каждого из которых порядка 60 тысяч рублей. Как сообщает «Коммерсант», около фирменного магазина в Москве на Тверской улице очередь за новинками образовалась за шесть дней до старта продаж.

Как сообщают СМИ, люди, которые ждали начала продаж, даже продавали места в очереди. А в магазин желающих обзавестись новинкой пускали строго по талонам.

Как ранее сообщалось, компания Apple презентовала три новых телефона, самый бюджетный из которых (iPhone Xr) стоит 64 тысячи 990 рублей. Стоимость остальных моделей (iPhone Xs и iPhone Xs Max) варьируется от 87 тыс. 990 руб. и 97 тыс. 990 руб.