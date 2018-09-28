Олег Сенцов номинирован на Сахаровскую премию Европарламента

28.09.2018 11:28



Олега Сенцова, который отбывает в России наказание за терроризм, представили на премию Европарламента имени Сахарова «За свободу мысли», передает Газета.ру со ссылкой на Deutsche Welle. Сообщается, что украинского режиссера выдвинули на премию представители Европейской народной партии (является крупнейшей фракцией Европарламента).

Всего на премию имени Сахарова было выдвинуто восемь человек и неправительственных организаций. Имена трех финалистов будут оглашены девятого октября.