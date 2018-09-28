Жених отказался от Бузовой за 2 млн рублей

28.09.2018 05:49



Во время реалити шоу "Замуж за Бузову" один из участников отказался от борьбы за сердце певицы и телеведущей, взяв 2 млн рублей, пишет газета Известия. Так, долларовый миллионер Евгений Назаров заявил, что у Ольги нет к нему никаких чувств, поэтому он принял решение покинуть шоу, а полученные денежные средства он отдаст на благотворительность.

Ольга Бузова, узнав, что ее оценили в такую сумму расплакалась. Ей показалось обидным, что она стоит всего 2 млн рублей.