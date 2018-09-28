Власти США обвинили Илона Маска в мошенничестве

28.09.2018 05:27



Американскому миллиардеру Илону Маску предъявили обвинения в мошенничестве. Так, Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала в окружной суд США по южному округу Нью-Йорка иск против бизнесмена. Основанием иска стали заявления Маска о том, что он планирует сделать компанию Tesla, основателем которой он является, непубличной. Эти, по мнению Комиссии, "ложные заявления" принесли вред инвесторам и привели к колебаниям биржевых котировок, пишет РИА Новости.

Тем не менее Илон Маск считает данные обвинения необоснованными. В своем интервью CNBC, он подчеркнул, что "всегда действовал в интересах правды, прозрачности и инвесторов".

На фоне ситуации с обвинениями, стоимость акций компании Tesla упала на 6%.