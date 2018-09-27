Новейшие истребители США нанесли удары по позициям террористов в Афганистане

27.09.2018 22:59



Как заявили в Министерстве обороны США, новейшие американские истребители пятого поколения F-35B совершили свой первый боевой полет. Самолеты США атаковали позиции запрещенной в России террористической организации "Талибан" на территории Афганистана, пишет РБК, ссылаясь на данные телеканала CNN.

F-35B были специально разработаны для Корпуса морской пехоты США. Истребители имеют самый минимальный разбег для взлета, а также вертикальную посадку. Они прекрасно приспособлены для использования на десантных судах класса USS Essex.