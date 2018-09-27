Австралия и Нидерланды признают итоги промежуточного расследования крушения MH17

27.09.2018 21:20



Министр иностранных дел Австралии Мариза Пейн сделала заявление по итогам встречи, посвященной расследованию крушения малайзийского Boeing МН17, которая состоялась в рамках Генеральной ассамблеи ООН, пишет РИА Новости. По ее словам, Австралия и Нидерланды полностью поддерживают проведенное Международной следственной группой расследование причин крушения МН17, также, как и сделанные комиссией выводы. Она выразила сожаление тем фактом, что Россия отказывается признавать результаты расследования и не признает своей вины.