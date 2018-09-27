Из СИЗО отпустили одну из сестер Хачатурян
27.09.2018 19:32
Решением Басманного суда Москвы из СИЗО была отпущена одна из сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве отца, передает РИА Новости из зала судебных заседаний. Речь идет о средней сестре Ангелине.
Как сообщается, решение об удовлетворении ходатайства следствия было оглашено судьей Юлией Сафиной. Кроме этого, как информирует корреспондент, судебный процесс было решено сделать закрытым. Стороны поддержали это решение.
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