Из СИЗО отпустили одну из сестер Хачатурян

27.09.2018 19:32



Решением Басманного суда Москвы из СИЗО была отпущена одна из сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве отца, передает РИА Новости из зала судебных заседаний. Речь идет о средней сестре Ангелине.

Как сообщается, решение об удовлетворении ходатайства следствия было оглашено судьей Юлией Сафиной. Кроме этого, как информирует корреспондент, судебный процесс было решено сделать закрытым. Стороны поддержали это решение.