Роботы будут сортировать багаж пассажиров

27.09.2018 13:01



В московском аэропорту Домодедово заканчивается тестирование роботизированного склада

временного хранения багажа. Подобное оборудование в российском аэропорту было установлено впервые. К проекту привлекли голландскую компанию Vanderlande. Отмечается, что, благодаря новой технологии, будет обеспечена дополнительная сохранность и точность при доставке багажа

пассажиров на рейс.

Роботизированный склад хранения багажа находится в новом сегменте терминала. Он представляет из себя 12 трехметровых стеллажей, между которыми по специальным рельсам со скоростью 14 км/ч будут передвигаться шесть роботов. Багаж будет перемещаться на поддонах, которые оснащены микрочипами. За две минуты роботы после поступления соответствующей команды роботы находят нужный лоток и перевозят сумку к месту комплектации рейса. Все работы происходят в автоматическом режиме.



Одним из плюсов нововведения состоит в том, что каждая единица багажа будет доставляться на отдельном поддоне, что практически исключает риски потери или повреждения вещей пассажиров.