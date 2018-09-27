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Роботы будут сортировать багаж пассажиров

27.09.2018 13:01
Роботы будут сортировать багаж пассажиров

В московском аэропорту Домодедово заканчивается тестирование роботизированного склада
временного хранения багажа. Подобное оборудование в российском аэропорту было установлено впервые. К проекту привлекли голландскую компанию Vanderlande. Отмечается, что, благодаря новой технологии, будет обеспечена дополнительная сохранность и точность при доставке багажа
пассажиров на рейс.

Роботизированный склад хранения багажа находится в новом сегменте терминала. Он представляет из себя 12 трехметровых стеллажей, между которыми по специальным рельсам со скоростью 14 км/ч будут передвигаться шесть роботов. Багаж будет перемещаться на поддонах, которые оснащены микрочипами. За две минуты роботы после поступления соответствующей команды роботы находят нужный лоток и перевозят сумку к месту комплектации рейса. Все работы происходят в автоматическом режиме.

Одним из плюсов нововведения состоит в том, что каждая единица багажа будет доставляться на отдельном поддоне, что практически исключает риски потери или повреждения вещей пассажиров.

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