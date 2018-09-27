В Ватикане опровергли заявление Киева о поддержке автокефалии

27.09.2018 11:33



Посольство Святого престола на Украине отреагировало на заявление, которое прозвучало от украинского МИДа по поводу того, что Ватикан «с уважением» относится к решению Киева создать автокефальную церковь, передает РИА Новости.

В заявлении, обнародованном на сайте нунциатуры, отмечается, что вопрос создания единой Украинской православной поместной церкви – это внутренний вопрос православной церкви. И по этой теме, как говорится в сообщении, Святой престол «не давал и не намерен предоставлять какую-либо оценку».

Напомним, что ранее с секретарем по межгосударственным отношениям Ватикана архиепископом Полом Ричардом Галлахером встречался глава украинского МИДа Павел Климкин. После переговоров он громогласно заявил, что престол «уважает решение украинского народа относительно создания единой поместной церкви».