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Международный валютный фонд выдвинул Украине четыре условия, одно из них – повышение стоимости газа

27.09.2018 08:53
Международный валютный фонд выдвинул Украине четыре условия, одно из них – повышение стоимости газа

МВФ (Международный валютный фонд) выдвинул Киеву четыре условия, которые позволят получить Украине новый кредит. Как передает РИА Новости, об этом пишет «Экономическая правда», ссылаясь на своих собеседников.

Условия следующие: Украина должна будет снова увеличить стоимость газа на 25%, провести реформу антикоррупционного характера, принять сбалансированный бюджет, а также провести реорганизацию Государственной фискальной службы.

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