Международный валютный фонд выдвинул Украине четыре условия, одно из них – повышение стоимости газа

27.09.2018 08:53



МВФ (Международный валютный фонд) выдвинул Киеву четыре условия, которые позволят получить Украине новый кредит. Как передает РИА Новости, об этом пишет «Экономическая правда», ссылаясь на своих собеседников.

Условия следующие: Украина должна будет снова увеличить стоимость газа на 25%, провести реформу антикоррупционного характера, принять сбалансированный бюджет, а также провести реорганизацию Государственной фискальной службы.