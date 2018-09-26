В Ингушетии прошел митинг против передачи земель Чечне

26.09.2018 22:27



В столице Ингушетии Магасе прошла незапланированная протестная акция против передачи части территорий Сунженского района Республики и добровольной отставки главы района Иссы Хашагульгова, которую митингующие связывают с передачей земель, пишет Казказский Узел. Так, митингующие перекрыли дорогу ведущую в город, но после приезда на место митинга бойцов Росгвардии, переговоров с мэром Магаса и главой Совета безопасности, а также уговоров старших, участники акции разошлись. Очевидцы событий сообщали, что во время акции силовики произвели несколько выстрелов в воздух, также, в месте проведения акции не работал интернет. МВД уже сообщило, что к организаторам акции будут применены административные меры наказания.