Задержан брат бывшего главы Дагестана Раджаб Абдулатипов

26.09.2018 21:43



Следственный комитет РФ назвал причину задержания брата бывшего главы Дагестана Рамазана Абдулатипова, председателя комитета по образованию, науке и культуре, делам молодежи, спорту и туризму Народного собрания Дагестана Раджаба Абдулатипова. Так, по информации предоставленной СК, он состоял в организованном преступном сообществе, которое выдавало поддельные документы об инвалидности за крупное вознаграждение, пишет РИА Новости.