На одном из снимков из космоса обнаружили марсоход Opportunity

26.09.2018 14:09



На одном из снимков из космоса был обнаружен марсоход Opportunity, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение агентства НАСА.

Напомним, что в минувшем июне агентство сообщало о том, что сильнейшая пылевая буря на Марсе отразилась на работе американского марсохода Opportunity. Напомним, что на Марсе он находится с 2004 года. Последний раз связь с ним устанавливалась 10 июня. После этого марсоход ушел в спящий режим. На его восстановление работы, как заявили в НАСА, могут потребоваться недели или даже месяцы.