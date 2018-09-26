Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
26 СЕН, 13:39 МСК
USD (ЦБ)    65,7585
EUR (ЦБ)    77,3846

26 СЕН, 13:39 МСК
USD (ЦБ)    65,7585
EUR (ЦБ)    77,3846

Следствие просит отпустить сестер Хачатурян из СИЗО

26.09.2018 12:23
Следствие просит отпустить сестер Хачатурян из СИЗО

Следствие выступило с просьбой отпустить из СИЗО сестер Хачатурян, которые обвиняются в убийстве отца. Об этом в разговоре с РИА Новости проинформировала пресс-секретарь столичного Басманного суда Юнона Царева.

«В Басманный суд поступили ходатайства <…> об изменении меры пресечения в виде заключения под стражу на запрет определенных действий, на срок до 28 декабря 2018 года», — отметила представитель суда.

Уточнять, что именно предлагается запретить обвиняемым, она не стала. Также напомним, что запрет на совершение определенных действий является новой мерой пресечения, которую в УПК ввели недавно.

✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Продолжительность жизни будет неуклонно расти, говорят ученые. А нужно ли нам это?

Продолжительность жизни будет неуклонно расти, говорят ученые. А нужно ли нам это?
Наука и технологии

«Либо с Россией, либо с США». Что значат санкции США против Китая за российское вооружение

«Либо с Россией, либо с США». Что значат санкции США против Китая за российское вооружение
Интервью и комментарии

Поцеловать Бога в пятку. Зачем мы ищем себе кумиров для подражания

Поцеловать Бога в пятку. Зачем мы ищем себе кумиров для подражания
Бизнес и психология 1

Apple стоит больше, чем вся экономика России. Как такое может быть

Apple стоит больше, чем вся экономика России. Как такое может быть
Экономика 5

«Согласимся, что это утопия». Сможет ли Россия отказаться от доллара?

«Согласимся, что это утопия». Сможет ли Россия отказаться от доллара?
Интервью и комментарии 5

«Одно пальто на 75 женщин, одна юбка – на 25». В чем неконкурентоспособность легкой промышленности России

«Одно пальто на 75 женщин, одна юбка – на 25». В чем неконкурентоспособность легкой промышленности России
Экономика 4

Узнай, страна

Аграрии ЕАО смогут приобрести сельскохозяйственную технику с 30-процентной скидкой

Аграрии ЕАО смогут приобрести сельскохозяйственную технику с 30-процентной скидкой

Губернатор Никитин: В основе Стратегии развития Тамбовщины — научно-инновационный потенциал

Губернатор Никитин: В основе Стратегии развития Тамбовщины — научно-инновационный потенциал

5 новых машин скорой медицинской помощи и 2 школьных автобуса поступят в ЕАО в этом году

5 новых машин скорой медицинской помощи и 2 школьных автобуса поступят в ЕАО в этом году

Тамбовская область создает цифровую платформу в АПК

Тамбовская область создает цифровую платформу в АПК

Новости СМИ

Новости дня

13:19 Националисты требуют, чтобы с Украины выслали консула Венгрии Националисты требуют, чтобы с Украины выслали консула Венгрии
Над Трампом смеются, а США теряют сторонников. Что показала Генассамблея ООН
Над Трампом смеются, а США теряют сторонников. Что показала Генассамблея ООН
12:45 На Украине изобрели салозаменитель На Украине изобрели салозаменитель
11:46 В ГД одобрили поправки Путина к пенсионной реформе В ГД одобрили поправки Путина к пенсионной реформе
11:25 Актер Стивен Сигал заявил, что мог бы стать губернатором Приморья Актер Стивен Сигал заявил, что мог бы стать губернатором Приморья
10:55 Сергей Лавров и Йенс Столтенберг обсудили военные учения Сергей Лавров и Йенс Столтенберг обсудили военные учения
10:23 Российским правозащитникам пытались запретить произносить слово «Крым» в ООН Российским правозащитникам пытались запретить произносить слово «Крым» в ООН
Рубль продолжает укрепляться, конфликт между США и ЕС по поводу Ирана и другие новости среды
Рубль продолжает укрепляться, конфликт между США и ЕС по поводу Ирана и другие новости среды
09:57 Берлин и Санкт-Петербург соединит прямая железная дорога Берлин и Санкт-Петербург соединит прямая железная дорога

Узнай, страна!

12:07 Аграрии ЕАО смогут приобрести сельскохозяйственную технику с 30-процентной скидкой Аграрии ЕАО смогут приобрести сельскохозяйственную технику с 30-процентной скидкой
Уголовная ответственность и деньги коррупционеров. Как депутаты «оформляют» пенсионную реформу
Уголовная ответственность и деньги коррупционеров. Как депутаты «оформляют» пенсионную реформу
08:58 Губернатор Никитин: В основе Стратегии развития Тамбовщины — научно-инновационный потенциал Губернатор Никитин: В основе Стратегии развития Тамбовщины — научно-инновационный потенциал
25 СЕН, 15:27 В Калининграде открылся третий форум "Сделано немцами в России" В Калининграде открылся третий форум "Сделано немцами в России"
25 СЕН, 14:52 В Удмуртии подготовили серийное производство уникальных ветроэнергетических генераторов В Удмуртии подготовили серийное производство уникальных ветроэнергетических генераторов
25 СЕН, 14:16 В Вологодской области открыли пеллетное производство полного цикла переработки древесного сырья В Вологодской области открыли пеллетное производство полного цикла переработки древесного сырья
25 СЕН, 12:39 В рамках «Федерального десанта» прошло обсуждение инвестиционного климата регионов Сибири В рамках «Федерального десанта» прошло обсуждение инвестиционного климата регионов Сибири

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter