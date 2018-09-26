Следствие просит отпустить сестер Хачатурян из СИЗО

26.09.2018 12:23



Следствие выступило с просьбой отпустить из СИЗО сестер Хачатурян, которые обвиняются в убийстве отца. Об этом в разговоре с РИА Новости проинформировала пресс-секретарь столичного Басманного суда Юнона Царева.

«В Басманный суд поступили ходатайства <…> об изменении меры пресечения в виде заключения под стражу на запрет определенных действий, на срок до 28 декабря 2018 года», — отметила представитель суда.

Уточнять, что именно предлагается запретить обвиняемым, она не стала. Также напомним, что запрет на совершение определенных действий является новой мерой пресечения, которую в УПК ввели недавно.