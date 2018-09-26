Актер Стивен Сигал заявил, что мог бы стать губернатором Приморья

26.09.2018 11:25



Известный актер, бизнесмен и спецпредставитель МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал, который прибыл во Владивосток, чтобы принять участие в международном кинофестивале стран АТР «Меридианы Тихого», заявил, что не прочь стать губернатором Приморья. Об этом он сказал, отвечая на соответствующий вопрос представителей СМИ.

«С удовольствием. Я представляю интересы президента Путина», — подчеркнул Стивен Сигал.

Напомним, что артист получил гражданство Российской Федерации в ноябре 2016 года. Он также напомнил, что его предки по отцовской линии родом «отсюда». Поэтому Приморский край вызывает у него большой интерес.