США передадут Украине свои старые списанные катера

26.09.2018 08:59



ВВС Украины получат от береговой охраны США два старых списанных патрульных катера класса «Айленд». Как передает РИА Новости, информация о передаче катеров появилась на официальном сайте ведомства США. Уже известно, что катера Drummond (WPB-1323) и Cushing (WPB-1321) были построены в 1988 году. Церемония передачи суден состоится в этот четверг в Балтиморе. На ней также будет присутствовать президент Украины Петр Порошенко.