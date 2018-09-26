СМИ узнали пароли от системы управления армией Украины

26.09.2018 06:58



"123456" и admin, именно эти пароли использовали военнослужащие Украины, для того, чтобы зайти в автоматизированную систему управления войсками "Днипро". Такую информацию предоставил украинским СМИ журналист Александр Дубинский.

По его данным, эту проблему обнаружил специалист по базам данных, который сразу же сообщил о ней вышестоящему руководству, но никаких действий предпринято не было. И даже после обращения специалиста в Министерство обороны Украины и СБУ, к некоторому оборудованию можно было получить доступ используя те же пароли, а некоторые компьютеры Минобороны Украины, вообще не имели защиты паролем, пишет РИА Новости.

Александр Дубинский отмечает, что и по настоящее время, к оборудованию главного военного ведомства Украины можно подключиться используя пароли "123456" и admin.