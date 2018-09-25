В Санкт-Петербурге мужчин обливали водой за привычку сидеть с раздвинутыми ногами

25.09.2018 21:02



Общественный активист, выступающий за защиту прав женщин Анна Довгалюк провела акцию против мэнспрединга в метро Санкт-Петербурга, пишет РИА Новости. Она обливала водой с отбеливателем мужчин, которые имеют привычку сидеть с раздвинутыми ногами, занимая сразу несколько мест. По словам Довгалюк, во время акции "пострадали" 70 человек. Тем не менее она не будет привлечена к ответственности за свое поведение, так как никто в полицию не обращался. Довгалюк обещает провести подобные акции в Москве и Казани.