Депутаты ГД приняли закон о наказании за отказ нанимать лиц предпенсионного возраста
Депутаты Государственной думы в третьем и окончательном чтении приняли проект закона, в котором речь идет о наказании за отказ в трудоустройстве гражданам предпенсионного возраста, передает РИА Новости. Законопроектом предусматривается уголовное наказание, если лицам указанной категории будет отказано в приеме на работу, либо они будут необоснованно уволены. Нарушители будут наказаны штрафом до двухсот тысяч рублей, либо обязательными работами до 360 часов.
Уточняется и определение предпенсионного возраста: это период до пяти лет перед тем, как гражданин выходит на пенсию.
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