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Минобороны усиливает группировку средств РЭБ в Сирии

25.09.2018 11:28
Минобороны усиливает группировку средств РЭБ в Сирии

Минобороны РФ приступило к усилению группировки РЭБ (средства радиоэлектронной борьбы) в Сирии, пишут «Известия» со ссылкой на собеседников, которые близки к военному ведомству. По словам источников, поставка первых комплексов РЭБ на авиабазу Хмеймим состоялась 24 сентября. Установки были доставлены на базу с помощью самолетов Ил-76. Как сообщает издание, главной задачей РЭБ является подавление бортовых радиолокаторов, систем связи и управления летательных аппаратов, атакующих сирийскую территорию.

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