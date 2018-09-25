Минобороны усиливает группировку средств РЭБ в Сирии

25.09.2018 11:28



Минобороны РФ приступило к усилению группировки РЭБ (средства радиоэлектронной борьбы) в Сирии, пишут «Известия» со ссылкой на собеседников, которые близки к военному ведомству. По словам источников, поставка первых комплексов РЭБ на авиабазу Хмеймим состоялась 24 сентября. Установки были доставлены на базу с помощью самолетов Ил-76. Как сообщает издание, главной задачей РЭБ является подавление бортовых радиолокаторов, систем связи и управления летательных аппаратов, атакующих сирийскую территорию.