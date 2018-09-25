Депутаты Екатеринбурга выбрали нового мэра города

25.09.2018 10:25



Городские парламентарии Екатеринбурга выбрали нового мэра города. Как передает Газета.ру, новым градоначальником стал замгубернатора Свердловской области Александр Высокинский. Депутаты проголосовали за него единогласно.

Как сообщалось, ранее конкурсной комиссией было рекомендовано три кандидата на мост мэра. Кроме Высокинского, на этот пост претендовали вице-спикер Заксобрания Виктор Маслаков и юрист Надежда Абакумова.