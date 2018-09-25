Экс-президент Украины Ющенко сравнил жителей Донбасса с населением нацистской Германии

25.09.2018 08:56



Экс-президент Украины Виктор Ющенко сравнил население Донбасса с гитлеровской Германией. Как передает РИА Новости, об этом он заявил, выступая по ТК «112 Украина». По мнению бывшего руководителя страны, его сограждане – это жертвы «пропаганды». Ющенко считает, что за 4,5 года – время, когда идет гражданская война, самосознание населения Донбасса очень изменилось. Причем, настолько, что в данный момент нет никакого смысла проводить здесь Киеву какие-либо выборы.