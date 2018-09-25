Диета с высоким содержанием углеводов приводит к потере веса

25.09.2018 00:15



Согласно исследованиям, опубликованным в Nutrients, диеты с высоким содержанием углеводов уменьшают массу тела и жировые отложения, а также улучшают функцию инсулина у людей с избыточным весом, пишет EurekAlert.

В 16-недельном рандомизированном клиническом исследовании ученые из Комитета врачей по ответственной медицине США разделили участников на две группы: группу диеты с высоким содержанием углеводов и низким содержанием жиров и контрольную группу, в которой участники сохраняли свою нынешнюю диету. Диетическая группа на основе растений избегала всех продуктов животного происхождения и добавления масла, уменьшая потребление жира до 20-30 граммов в день. Не было никаких ограничений на потребление калорий или углеводов. Контрольная группа поддерживала свои текущие диеты, в том числе мясо и молочные продукты. Ни одна из групп не изменила свои упражнения.

Общее потребление углеводов не изменилось в контрольной группе, но значительно увеличилось в группе диеты на основе растений, как в абсолютном потреблении, так и в процентах от общего количества калорий. Участники сосредоточились на целых, сложных углеводах из фруктов, овощей, цельного зерна и бобовых.

В конце испытания индекс массы тела, масса тела, жировая масса, объем висцерального жира и резистентность к инсулину значительно снизились в группе диеты на растительной основе. Существенных изменений в контрольной группе не произошло.

«Увлечение диетами часто заставляет людей бояться углеводов, но исследование продолжает демонстрировать, что здоровые углеводы - из фруктов, овощей, бобов и цельных зерен - являются самым здоровым топливом для наших организмов», - говорит ведущий автор исследования Хана Калеова, директор клинических исследований из Комитета врачей по ответственной медицине США.

Результаты исследования подтверждают предыдущие исследования, подтверждающие, что диета на основе растений с высоким содержанием углеводов может помочь в регулировании веса и составе тела и снизить риск развития диабета типа 2. В другом недавнем исследовании, опубликованном в The Lancet, было обнаружено, что люди, потребляющие диеты с низким содержанием углеводов, имеют более короткую продолжительность жизни, по сравнению с теми, кто потребляет больше углеводов и/или больше растительных источников белка или жира.

Сложные углеводы, естественно, богаты клетчаткой - питательными веществами, содержащимися в растительных продуктах, которые добавляют массу в рацион без добавления лишних калорий. Предыдущие исследования показали, что диеты с высоким содержанием клетчатки эффективны для снижения веса и могут помочь снизить риск диабета типа 2, сердечных заболеваний и некоторых видов рака.