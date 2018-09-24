Роскомнадзор заблокировал все крупные пиратские сайты в Рунете

24.09.2018 22:57



Как заявил руководитель Роскомнадзора Александр Жаров, все более или менее крупные пиратские сайты в Рунете заблокированы, пишет РИА Новости. Об этом глава ведомства сообщил президенту России Владимиру Путину, во время их встречи в Кремле. Жаров представил главе государства данные, согласно которым заблокировано более 6 тыс. пиратских ресурсов в сети, а порядка 11 тыс. сайтов удалили пиратский контент. Тем не менее он заверил президента, что ведомство продолжает защищать правообладателей и "чистить интернет".