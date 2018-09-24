США сертифицировали самолет Ту-214ОН в рамках Договора по Открытому небу

24.09.2018 21:59



Как сообщил глава российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Минобороны РФ Сергей Рыжков, США одобрили проведение наблюдательных полетов российского самолета Ту-214ОН над территорией Вашингтона, и подписали итоговое соглашение о сертификации оборудования, установленного на российском Ту-214ОН, пишет ТАСС. По его словам, это позволит вести более эффективные наблюдения над территориями не только США, но и Великобритании и Канады.