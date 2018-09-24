24.09.2018 05:52



Губернаторские выборы в Хабаровском крае признаны состоявшимися. Такая информация поступила от главы Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой. По ее словам, не было выявлено серьезных нарушений, которые могли бы привести к отмене голосования. Так, после обработки 99% проголосовавших, во втором туре выборов губернатора Хабаровского края кандидат от ЛДПР Сергей Фургал набирает 69,62% голосов, в то время как действующий глава региона Вячеслав Шпорт - 27,91%, пишет RT.