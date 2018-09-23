Синоптики предупредили москвичей о первом снеге

23.09.2018 23:37



Москвичей предупредили о том, что на предстоящей неделе, возможно, выпадет первый снег.

Жители московского региона смогут увидеть первые снежинки уже в ближайшую среду, пишет riafan.ru со ссылкой на метеорологический центр погоды "Фобос".

"В ночные и утренние часы есть вероятность того, что с неба будут срываться первые снежинки", - отмечают синоптики.

26 сентября синоптики предсказывают пасмурную и холодную погоду, столбик термометра может опуститься ниже среднего температурного режима.