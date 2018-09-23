Синоптики предупредили москвичей о первом снеге
23.09.2018 23:37
Москвичей предупредили о том, что на предстоящей неделе, возможно, выпадет первый снег.
Жители московского региона смогут увидеть первые снежинки уже в ближайшую среду, пишет riafan.ru со ссылкой на метеорологический центр погоды "Фобос".
"В ночные и утренние часы есть вероятность того, что с неба будут срываться первые снежинки", - отмечают синоптики.
26 сентября синоптики предсказывают пасмурную и холодную погоду, столбик термометра может опуститься ниже среднего температурного режима.
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