Ангела Меркль не захотела отвечать на приветствие Терезы Мэй

21.09.2018 20:28



Во время неформальной встречи Евросоюза в Зальцбурге, канцлер Германии Ангела Меркель проигнорировала приветствие премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. Об этом пишет издание Daily Express. Так, Тереза Мэй улыбнулась и подалась вперед для приветствия вошедшей Ангелы Меркель, но канцлер не отреагировала на этот жест и прошла мимо, чтобы поприветствовать лидера Литвы Далю Грибаускайте.

По мнению политического эксперта, данный жест Меркель связан с выходом Британии из Европейского союза и проходящими в настоящее время переговорами о дальнейшем сотрудничестве Британии и ЕС.