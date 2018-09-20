Этот загадочный космический объект озадачивает астрономов по всему миру

20.09.2018 23:34



Два телескопа, которые являются частью проекта ATLAS на Гавайях, обнаружили неестественно яркий взрыв в небе. Объекту было присвоено имя AT2018cow или «The Cow» для краткости, пишет IFLScience.

Астрономы во всем мире сосредоточили свои телескопы на области, в которой объект был обнаружен. До сих пор по меньшей мере 24 телескопа более внимательно исследовали объект, и все же неясно, что вызвало данный взрыв.

«Я никогда не видел ничего подобного в локальной вселенной», - сказал астрофизик из Королевского университета в Белфасте и директор проекта ATLAS Stephen Smartt.

Из-за крайней яркости - примерно в десять раз ярче нормальной сверхновой - объект, как полагают, возник в нашей галактике, но, по данным исследования, он находится в галактике CGCG 137-068, на расстоянии 200 миллионов световых лет от нас.

После дальнейших наблюдений астрономы обнаружили, что взрыв можно обнаружить на всех участках электромагнитного спектра, от рентгеновских лучей до радиоволн и с необычно яркими показаниями. Взрыв также был необычайно быстрым - частицы высокой энергии, вылетают наружу со скоростью около 20 000 километров в секунду - и очень горячие, с температурой поверхности до 9 000 градусов по Цельсию.

Обычно для сверхновой звезды требуется несколько недель, чтобы достичь самой сильной яркости, но «The Cow» потребовалось всего несколько дней. Также, это объект слишком яркий и слишком быстрый для нормальной сверхновой.

«Мы пока не знаем, что это такое, но нормальным механизмом для сверхновой является радиоактивный распад никеля, - и это событие было слишком ярким и слишком быстрым», - сказала астронавт из Королевского университета в Белфасте Kate Maguire.

Астрономы будут проводить дальнейшие измерения и анализы, чтобы точно узнать, что такое взрыв.