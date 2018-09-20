WADA восстановило в правах Российское антидопинговое агентство

20.09.2018 21:32



Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди сообщил, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) восстановлено в своих правах, пишет РИА Новости. По его словам, исполнительный комитет WADA учел решение комитета по соответствию, который ранее выдал рекомендации о полном восстановлении РУСАДА в правах. Так, 9 из 12 членов исполкома проголосовали за восстановления статуса антидопингового агентства России.