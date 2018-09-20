МВД проверило концертную деятельность Лаймы Вайкуле на территории РФ

20.09.2018 07:12



Главное управление по вопросам миграции МВД России сообщило, что ведомство закончило проверку законности пребывания на территории России и проведения концертной деятельности в стране латвийской певицы Лаймы Вайкуле, пишет РКБ. Так, по словам представителя МВД никаких нарушений со стороны певицы выявлено не было.

Ранее, Вайкуле в интервью перед своим выступлением в Одессе заявила, что ни за какие деньги и вознаграждения не будет выступать в Крыму. После этого, руководитель рабочей группы по вопросам преступности в сфере экономики общественного совета при московском МВД Александр Хаминский инициировал проверку трудовой деятельности Лаймы Вайкуле на территории Российской Федерации.