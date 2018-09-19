СК проводит доследственную проверку в Кабардино-Балкарии
Следственный комитет РФ проводит доследственную проверку в селении Кенделен Эльбрусского района Кабардино-Балкарии, пишет ТАСС. Так, 18 сентября местные жители остановили участников конного похода в честь 310-летия Канжальской битвы, препятствуя им войти в селение. На место столкновения прибыли сотрудники Росгвардии и МВД, которые пытались не допустить разрастания конфликта. Также, ими были выявлены лица, которые пытались организовать столкновение с помощью провокаций, а также нападения на сотрудников правоохранительных органов. По словам руководителя Следственного управления СК России по Кабардино-Балкарии Мурата Багова, данные лица будут установлены и в отношении них будут заведены уголовные дела.
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Полный бред в этих мусульманских регионах. То есть, если 310 лет назад (ещё только после недавнего создания кирило-мефодиевского алфавита!) по очевидцам из БЕРЕСТЯНЫХ ГРАМОТ пьяный сотник чингисхана посссорился с сотником дружины какого нибудь поместного князя, то : - местные дебилы должны отмудохать в этот день всех случайно обнаруженных татар? - местные потомки татар должны устроить пробег на грузовых четырёхногих клячах в знак протеста против угнетения их предков? Ну, сотни веков копыта коней их предков топтали эту землю и т.д..... Короче, на месте местной нацгвардии, я бы всем вломил п....подарков и разогнал этих исторических идиотов. Даёшь диктатуру .... ЗАКОНА!!!