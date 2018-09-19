СК проводит доследственную проверку в Кабардино-Балкарии

19.09.2018 23:49



Следственный комитет РФ проводит доследственную проверку в селении Кенделен Эльбрусского района Кабардино-Балкарии, пишет ТАСС. Так, 18 сентября местные жители остановили участников конного похода в честь 310-летия Канжальской битвы, препятствуя им войти в селение. На место столкновения прибыли сотрудники Росгвардии и МВД, которые пытались не допустить разрастания конфликта. Также, ими были выявлены лица, которые пытались организовать столкновение с помощью провокаций, а также нападения на сотрудников правоохранительных органов. По словам руководителя Следственного управления СК России по Кабардино-Балкарии Мурата Багова, данные лица будут установлены и в отношении них будут заведены уголовные дела.