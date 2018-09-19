Специалисты назвали три главных признака депрессии

19.09.2018 07:30



Доктор медицинских наук, заведующий кафедрой психиатрии и медицинской психологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, главный врач Центра душевного здоровья «Альтер» Андрей Шмилович назвал три основных признака депрессии, передает газета Известия. Так, первый признак - это вегетативные расстройства, которые проявляются ранними беспричинными подъемами, сильным стуком сердца, проблемами со стулом и беспричинной тревогой. Второй признак - ритмичность перепадов настроения, когда утреннее плохое настроение поднимается ближе к вечеру. Такое поведение людей характерно для осени и весны. К третьему признаку депрессии доктор Шмилович относит утрату человеком способности чувствовать удовольствие и отсутствие стремления к его получению.